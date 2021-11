Funcionário é preso por furtar seis sacas de milho e patrão descobrir o crime em Umuarama

Um homem de 31 anos foi encaminhado para a sede da 7ª Subdivisão Policial (7ª SDP), depois de ser flagrado cometendo furto em uma propriedade rural de Serra dos Dourados, em Umuarama. Um boletim de ocorrência foi registado pelo 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM)

Em nota, o 25º BPM informou que por volta das 20h30 um proprietário rural entrou em contato, informando que estava desconfiado que o próprio funcionário estaria furtado sacas de milho.

Os policiais fizeram buscas e encontraram um Palio EX em uma das estradas da fazenda. O veículo estava carregado com seis sacas de milho no banco traseiro. O motorista – funcionário do local – em um primeiro momento disse que havia comprado o milho do seu patrão.

Posteriormente, todavia, assumiu que havia furtado os grãos. Ele foi preso o carro e as sacas apreendidas e o caso encaminhado para a Polícia Civil (PC).

Fonte: O Bem Dito

Publicidade: