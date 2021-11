PCPR prende 37 suspeitos e apreende 5 adolescentes por crimes contra o patrimônio

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), simultaneamente com as polícias civis dos demais 25 estados e do Distrito Federal, realizou uma operação nesta quarta-feira (17) voltada a crimes contra o patrimônio. No Paraná, foram presos 37 suspeitos de envolvimento com crimes como furtos e roubos, além de cinco adolescentes apreendidos. Das capturas, 30 ocorreram por meio de mandados de prisão e sete em flagrante.

A PCPR cumpriu, ainda, 33 mandados de busca em todo o Paraná. Até o momento foram apreendidos quatro celulares, dois veículos e uma arma de fogo. Mais de 160 policiais civis de todas as subdivisões do Estado participam da operação.

De acordo com o delegado da PCPR Marcelo Magalhães, da Delegacia de Furtos e Roubos, a operação teve números bastante positivos. “O intuito é tirar de circulação e prender pessoas que praticam ou praticaram crimes de furtos e roubos”, disse.

A operação desencadeada em todo o País é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. O objetivo é a conclusão de investigações e o cumprimento de medidas cautelares referentes a crimes praticados em residências, estabelecimentos comerciais, veículos de transporte coletivo e estabelecimentos bancários.

