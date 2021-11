Um bandido é morto e dois são presos após render família e roubar uma Hilux em Moreira Sales

Numa ação rápida das Polícias de Moreira Sales e Palotina, após o roubo de uma camionete Hilux, realizada por volta das 23h54min de quarta-feira, 18, em Moreira Sales, resultou em dois assaltantes presos e um morto em confronto.

Tudo começou quando os bandidos renderam uma família e levaram a camionete Hilux. Enquanto um dos assaltantes fugiu com o veículo, outros dois assaltantes ficaram na casa com a família.

Os policiais de Moreira Sales receberam informações do assalto e foram até a residência conseguindo realizar a prisão de dois indivíduos. Um adolescente que estava mantendo a família dentro da residência e outro homem, de 19 anos, que estava dando apoio com um veículo Volkswagen Voyage, de cor preta, no lado de fora da casa.

Segundo as vítimas, ao chegar na residência por volta das 20h40min elas foram rendidas na garagem da residência por um rapaz que anunciou o assalto dizendo que queria apenas a caminhonete para levar para o Paraguai. Enquanto um ficou mantendo as vítimas em um quarto da residência, outro levou a caminhonete Hilux de cor prata, aproximadamente R$ 700,00 reais em dinheiro, uma televisão de 60 polegadas e um celular.

Já o assaltante que fugiu ocupando uma camionete Hilux, em sentido ao Paraguai, entrou em confronto com policiais militares de Palotina e acabou morrendo. As informações são de que durante a perseguição, o elemento se perdeu e atolou o veículo em meio a uma lavoura. Ao descer da camionete ele trocou tiros com os policiais e foi atingido. O assaltante foi identificado como sendo Ricardo Henrique da Silva, 24 anos, morador de Palotina .

Fonte: Fotos e informações: Correio do Ar

