Homem é encontrado morto às margens de rio em Mamborê

Um homem identificado como sendo Ivo Berezinski, 42 anos de idade, conhecido em Mamborê, como Ivo Pintor, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (18), às margens de um rio, em Mamborê, na saída para Campo Mourão.

A equipe da Polícia Militar de Mamborê foi comunicada e constatou a veracidade do fato. A Polícia Civil também foi acionada e fez o isolamento do local para iniciar as investigação.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Campo Mourão para exame autópsia, que vai apontar a causa do óbito.

Informações e foto: Cidade Destaque

Ivo Berezinski, 42 anos de idade, conhecido como Ivo Pintor

Publicidade: