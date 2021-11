Vereadores de Moreira Sales são cassados por compra de votos

A Justiça Eleitoral da Comarca de Goioerê, através de sentença proferida pelo juiz Christian Palharini, na tarde dessa quinta-feira (18), cassou os mandatos dos vereadores de Moreira Sales, Daniel Pacor (PSC) e Tiago Albano (PSB), por abuso de poder econômico e compra de votos.

A investigação sobre a suposta compra de votos começou depois que o Ministério Público recebeu denúncias anônimas, inclusive com gravação, sobre o esquema de compra de votos desenvolvidos no Bar do Jorge.

Foi realizada uma busca no bar, antes da eleição, e apreendida uma quantia em dinheiro e também um telefone celular que teria conversas comprometedoras. No final, o juízo da 92ª zona eleitoral julgou procedente a ação e cassou o mandado dos dois vereadores.

Tanto Tiago, como Daniel Pacor foram multados em R$ 25 mil. A sentença é de primeira instância, podendo ambos recorrer.

Nas eleições do ano passado Pacor foi o terceiro mais votado (416 votos) e Albano o quinto (396).

Daniel Pacor já foi vice-prefeito de Moreira Sales. Tiago Albano foi prefeito interino no início de 2017, quando o município aguardava a realização de nova eleição para prefeito.

Ubiratã Online

