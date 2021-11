Ubiratã Auto Peças: BATERIA – Confira 6 dicas para o carro não te deixar na mão

A bateria do carro é um item que muitas vezes não recebe a devida atenção e que é lembrada nos piores momentos. Quem nunca precisou empurrar o carro por falta de bateria?

Em média, uma bateria dura de 2 a 3 anos, mas há certos hábitos que podem diminuir sua vida útil. Por isso, veja abaixo seis dicas de como cuidar da bateria do carro.

1º – Coloque o carro para andar

Quanto mais o carro anda, mais a bateria dura. Se a bateria ficar imóvel por um longo período de tempo, ocorre o processo químico conhecido como sulfatação que diminui a vida útil da peça. O recomendado é que se ligue o motor uma vez por semana por pelo menos 5 minutos.

2º – Atenção antes de dar partida

Não deixe nenhum equipamento ligado no momento da partida. A bateria é a fonte de energia para todos os equipamentos elétricos do carro, sendo assim, quanto mais equipamentos ligados, maior será o desgaste para alimentá-los ao mesmo tempo. Portanto, atenção aos faróis, rádio e ar-condicionado antes de dar a partida.

3º – Evite o uso de equipamentos elétricos com o veículo desligado

Assim como não é bom deixá-los ligados no momento da partida, utilizar os equipamentos elétricos com o carro desligado causa um desgaste desnecessário da bateria. Sempre que estacionar, verifique se não esqueceu nada ligado antes de sair do veículo.

4º – Saiba a capacidade da bateria

Verifique a capacidade suportada pela bateria e pelo alternador antes de instalar algum aparelho novo. Evite instalar acessórios não originais, isso pode comprometer o consumo da bateria. Exigir mais do que ela pode entregar diminui o tempo de vida útil dela.

5º – Faça revisões preventivas

É importante realizar consultas especializadas a cada seis meses no automóvel, principalmente se você está planejando uma viagem mais longa. Se sua bateria apresentar algum sinal de falha, como sons incomuns ou dificuldade na hora de dar partida, corra para a oficina.

6º – Cuidado ao escolher o alternador

O alternador, equipamento que serve para transformar energia mecânica em energia elétrica, é uma das peças mais importantes de um carro. Por conta disso, é válido escolher um alternador que tenha a mesma amperagem que a bateria do seu automóvel para evitar danos ao equipamento. Por exemplo: se sua bateria for de 60 ampères e seu alternador de 45, na hora da carga você perderá 15 ampère. O procedimento, a longo prazo, reduz a vida útil da bateria.

Fique sempre atento as nossas dicas e se precisar… Estamos a disposição, com a entrega mais rápida da cidade!!!

Há mais de dez anos no mercado de automóveis, a Ubiratã Auto Peças tem uma grande variedade de peças Novas, usadas e recondicionadas para atender Ubiratã e Região com o melhor atendimento e os melhores preços.

A qualidade que você merece com a rapidez que você espera junto com toda variedade das peças genuínas de fábrica e a segurança de uma marca que está no mercado de autopeças há mais de 10 anos. A Ubiratã Auto Peças tem sempre o melhor para você e para o seu carro.

Venha nos fazer uma visita!!!

Av. Ascânio Moreira de Carvalho, 1076 –

Telefones (44) 3543 4860 / 9 9981 2918 / 9 9965 4027 / 9 9921 8161

Email: marcodoreto1@hotmail.com

Publicidade:

Faça o seguro do seu carro na Luxon é + Seguro – Faça nos uma visita sem compromisso e saiba mais…