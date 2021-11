Tio e sobrinho brigam armados de faca e machadinha e ficam feridos em Campo Mourão

Uma discussão entre tio e sobrinho, armados com faca e até machadinha quase acaba em morte em Campo Mourão. Na briga os dois ficaram feridos na cabeça.

A ocorrência foi registrada por volta da 21h deste sábado, na Rua do Lazer, no jardim Tropical. A Polícia Militar foi informada que a briga entre tio e sobrinho envolvia faca e facão.

Quando a equipe chegou ao local, a briga já tinha terminado, porém as equipes policiais constataram que tanto o tio quanto o sobrinho estavam feridos.

O tio de 33 anos teria atingido o sobrinho de 28 anos com uma machadinha na cabeça. O jovem reagiu acertando o tio com uma facada também na cabeça. A equipe do Samu esteve no local e encaminhou as vítimas ao hospital Pronto Socorro.

Fonte: 11º BPM

