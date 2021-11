Tio morde orelha de sobrinho e Policia é acionada em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã, foi acionada por um homem, o qual informou que estava em sua casa

quando seu tio foi até o endereço dele e o agredido com empurrões e uma mordida na orelha.

O rapaz sofreu lesões no pescoço, braços e orelha. Ele foi orientado sobre as medidas a serem tomadas a partir da confecção do Boletim de Ocorrência.

11º BPM – Ubiratã Oline

