Moto furtada em Ubiratã é recuperada pela Policia Militar

Uma moto roubada em Ubiratã no último dia 13, quando dois elementos armados com revólver chegaram em uma área rural do município e anunciaram o assalto, foi recuperada pela Policia Militar de Anahy.

A motocicleta estava escondida na cabeceira da ponte do Rio dos Porcos, em uma valeta em meio a mata, local este entre a BR 369 e a cidade de Anahy.

O comandante da Polícia militar de Anahy disse que uma pessoa que passava pelo local, resolveu adentrar a mata, quando viu a motocicleta e acionou a equipe policial.

O comandante destacou a importância de a população informar a polícia de forma anônima, quando presenciar algo neste sentido.

