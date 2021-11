170.820 vacinas contra a Covid-19 que chegaram ao PR são para adolescentes

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta terça-feira (23) mais 170.820 vacinas da Pfizer/BioNTech. A nova remessa faz parte da 69ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e é destinada para primeira dose (D1) de adolescentes (12 a 17 anos), sem comorbidades.

A nova remessa desembarcou no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 7h55, no voo LA 3157 e já está no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência. Ela será distribuída ainda nesta terça para as Regionais de Saúde. “Novas doses para adolescentes chegaram ao Estado e estamos repassando de maneira imediata aos municípios, para que possam vacinar os jovens e avançar nessa faixa etária”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

De acordo com os dados do Vacinômetro nacional, já foram aplicadas no Paraná 17.119.038 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.831.995 D1 e 7.489.837 D2 ou dose única. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 54.035 doses adicionais (DA) e 743.171 doses de reforço (DR).

Agência Estadual de Notícias

Publicidade: