Casal é preso com drogas e arma escondidos em bolsa de bebê em Campo Mourão

Por volta das 21h20, os policiais realizavam buscas pelos suspeitos de terem cometido um roubo em um posto de combustíveis, e conseguiram abordar um carro com as mesmas características no Jd. Tropical.

No veículo, além de um casal, estava uma criança de apenas 8 meses. Com o rapaz, os policiais localizaram R$ 292,00 em espécie. Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram a bolsa do bebê e dentro dela, além de pertences da criança, os policiais encontraram um simulacro de pistola, um revólver calibre 38, munições, 522 gramas de maconha, 10 gramas de crack, 9 gramas de cocaína e 9 comprimidos de ecstasy. No carro os policiais também encontraram peças de uma Honda/Biz e uma balança de precisão.

Diante da situação, o Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso envolvendo a criança.

O casal foi detido e encaminhado, juntamente com todos os produtos apreendidos, até a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.

Publicidade: