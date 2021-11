Justiça afasta vereador por possível prática do crime de concussão contra servidor

Em Toledo, no Oeste do estado, um vereador da cidade foi afastado liminarmente do cargo pela Justiça, a pedido do Ministério Público do Paraná, além de ter sido proibido de acessar e frequentar as dependências da Câmara Municipal. A partir de investigação da 4ª Promotoria de Justiça da comarca, que tem atuação na defesa do patrimônio público, o MPPR apura a possível prática de concussão pelo agente político.

Conforme a investigação do Ministério Público, o vereador teria exigido que um assessor parlamentar de seu gabinete fizesse um empréstimo consignado de R$ 44 mil e repassasse a ele parte desse valor (R$ 32 mil), como garantia de manutenção do servidor comissionado no cargo. A gravação de uma conversa em que tal situação é descrita foi incluída na apuração.

A liminar que impôs o afastamento do cargo foi deferida nesta terça-feira, 23 de novembro, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Toledo. Além do pedido de afastamento do cargo e de manter distância da Casa Legislativa e de pessoas relacionadas ao processo, a Promotoria de Justiça havia requerido a prisão preventiva do vereador e a suspensão de seus vencimentos no cargo público, mas esses pedidos, por ora, foram negados pelo Judiciário – o MPPR vai recorrer dessa decisão.

