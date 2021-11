Homem é agredido com coronhada durante roubo de veículo em Goioerê

Um roubo, ocorrido por volta das 21h45min desta quarta-feira (25), deixou um homem ferido com uma coronhada, no Jardim Curitiba em Goioerê. Os assaltantes levarem o veículo Chevrolet Cruze de cor prata, bolsa com documentos e dinheiro e um celular Apple Iphone 6 que ficaram dentro do veiculo.



O roubo ocorreu quando as vítimas, uma mulher de 52 anos, estava saindo da residência do seu ex convivente, de 48 anos, momento que dois indivíduos se aproximaram, portando arma de fogo e pedindo para que ela saísse do veículo. Na ação, os marginais deram uma coronhada na cabeça do homem.



A equipe da Policia Militar realizou buscas mas não obteve êxito em encontrar o veículo.

Fonte: Tribuna da Região