Policia Militar de Anahy prende homem com dois mandados em aberto

Uma ação realizada pela Policia Militar de Anahy prendeu na tarde desta quinta-feira (25), um homem procurado pela justiça. Contra ele pesava dois mandados de prisão. Os crimes cometidos pelo cidadão, homicídio, tráfico de entorpecentes, porte de arma e estelionato.

Segundo informações ele é uma pessoa visualmente pacata, porém procurado por vários delitos. Com dois mandados de prisão em aberto por estelionato. O homem já cumpriu 10 anos de prisão por homicídio e estelionato. O estelionatário de Mato Grosso morava em Ouro Verde, distrito de Corbelia. Comprou propriedade rural com cheques, comprou gado em Anahy, tudo com documentos falsos.

Arrendou terras para pastagem para pessoas de bem da cidade. Bem articulado, passava confiança. A Polícia Militar de Anahy cumpriu de forma fiel os mandados de prisão, retirando o acusado de circulação.

Fonte: Informações da PM de Anahy