Briga entre moradores de rua termina em morte em Campo Mourão

Uma briga entre dois moradores de rua, ainda não identificados, terminou com um deles morto a golpes de faca no centro de Campo Mourão. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (26), na Avenida Capitão Índio Bandeira, em frente ao Colégio Santa Cruz.

Testemunhas relataram que a vítima levou várias facadas. A arma quebrou e ficou fixada no peito do homem, que morreu no local. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o autor do crime em flagrante.

O plantão da TRIBUNA foi informado que os dois homens não são de Campo Mourão e estariam embriagados quando começaram a brigar. A vítima também estava com uma faca na cintura. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.

Fonte: Tribuna do Interior