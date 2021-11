TRAGÉDIA! Mãe e filha morrem em acidente entre carro e trem no Paraná

Mãe e filha, de cinco anos, morreram em acidente entre carro e trem na cidade de Rolândia na noite de sábado (27).

Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, o veículo da família, em que estavam quatro pessoas, parou sobre os trilhos do trem ao sofrer problemas mecânicos.

Assim que carro parou os militares alertaram à família para descerem do veículo devido a aproximação do trem, no entanto a mãe tentava retirar a filha que estava na cadeirinha. Apesar do esforço, o trem atingiu o carro e, com o impacto, mãe e filha morreram na hora.

Houve intensa comoção de familiares que estiveram no local do acidente e os policiais que presenciaram a tragédia ficaram abalados.

Perito da criminalística e Polícia Civil estiveram no acidente para fazerem os levantamentos e apurarem possíveis responsabilidades do condutor da locomotiva, visto que, segundo informações, o trem estava em alta velocidade em trecho urbano de Rolândia.

Neste local já foram registrados outros acidentes e, segundo a população da região, as locomotivas passam em alta velocidade pelo trecho.

A mulher foi identificada como Vanessa Delfino. O Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento do corpo das vítimas.