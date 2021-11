Dois jovens morrem em acidente de trânsito na PR 239 em Nova Cantu

Dois jovens de Nova Cantu morreram em um gravíssimo acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta segunda-feira, na PR 239, sentido a Roncador. O acidente envolveu a moto em que as vítimas estavam e um veículo Fiat Palio.

Os jovens identificados inicialmente por Gabriel Maritz, 23 anos, e Guilherme, 18 anos, moravam no distrito de Santo Rei. O acidente ocorreu por volta 4h.

Não há informações ainda sobre as circunstâncias do acidente. Uma equipe do Hospital Municipal de Nova Cantu prestou atendimento às vítimas, mas ambos não resistiram aos ferimentos.

O condutor do Fiat Palio que teria 20 anos, nada sofreu. Ele foi detido no local pela equipe de plantão da Polícia Militar de Nova Cantu e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para as devidas providências.

Informações e foto: Novocantu.com.br