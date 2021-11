Pai que abusou da própria filha por vários anos é preso no final de semana

Um homem identificado pelas iniciais V.F. de 38 anos, natural de Ubiratã, foi preso em Cascavel na madrugada do último sábado.

Há seis meses V. F. vinha sendo procurado pela Polícia Civil, depois que teve um mandado de prisão preventiva expedido pelo poder judiciário. O indivíduo foi investigado, indiciado e denunciado por abusar sexualmente da própria filha por vários anos. Os abusos sempre ocorriam na casa do suspeito, desde quando a criança tinha 8 anos de idade, ocasiões em que o pai se aproveitava de momentos a sós com a filha, facilitado pelo fato de morarem apenas os dois na residência da família.

O caso teve grande repercussão na cidade e diversos populares tentaram depredar a casa do autor e linchá-lo. Durante as investigações, ficou claro para a polícia civil que o investigado tratava sua filha como uma esposa, praticando com ela todos os atos atinentes à vida de um casal. Agora, o autor será processado e possivelmente condenado pelos crimes que praticou contra a filha.

Fonte: Delegado Ivo Vourvupulos Viana