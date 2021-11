PM e Samu são acionados após homem agredir a esposa em Campina da Lagoa

As equipes da Policia Militar e Samu de Campina da Lagoa, foram acionadas para prestar atendimento a uma mulher que sofreu violência doméstica no final de semana.

No local, foi constatado que a vítima apresentava cortes nas mãos. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada para Campo Mourão com suspeita de fratura no pulso.

As informações repassadas pela Policia Militar ao Portal de Notícias Ubiratã Online davam conta de que a mulher sofre constantes agressões, e que nessa data ela teria sofrido socos e empurrões contra uma

janela de vidro, que se quebrou e causou cortes em suas mãos.

A policia Militar realizou rondas mais o marido não foi localizado.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online