Três são encaminhados para a delegacia por furtar transformador em Campina da Lagoa

A equipe da Polícia Militar de Campina da Lagoa realizou abordagem a três indivíduos que estavam em um veículo que trafegava em alta velocidade.

No carro estavam o condutor de (30 anos) e dois adolescentes de (16 e 17 anos). Durante a busca veicular os policiais verificaram que no porta-malas havia um transformador monofásico com indícios que havia sido retirado recentemente de algum local, além de várias ferramentas como alicates e chaves de diversas numerações.

Ao ser questionados, os ocupantes do carro disseram que haviam acabado de furtar de uma propriedade rural na Estrada Velha para Ubiratã, próximo à ponte do Rio Tricolor.

Diante dos fatos, o condutor foi detido e os dois adolescentes apreendidos pela PM e encaminhados à delegacia de Polícia Civil.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online

Publicidade: