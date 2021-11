10 policiais civis e outras 5 pessoas são denunciadas por organização criminosa e corrupção em esquema de caça-níqueis, no Paraná

Dez policiais civis e outros cinco investigados pela Operação Imperium foram denunciadas por organização criminosa e corrupção ativa e passiva, de acordo com Ministério Público do Paraná (MP-PR)

De acordo com as investigações do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Londrina, no norte do Paraná, os policiais recebiam propina para acobertar empresários ligados ao jogo do bicho e exploração de caça-níqueis.

“A participação dos agentes públicos consiste na atuação deles para a proteção e para permitir a exploração destes jogos ilícitos pudesse ser feita de uma forma mais tranquila, mais natural e mais corriqueira, mediante sempre o pagamento de vantagens, seja dinheiro ou de outra forma”, afirmou o coordenador do Gaeco, Jorge Barreto.

Segundo o MP-PR, os empresários pagaram, entre 2017 e 2019, os policiais de diversas formas.

“Temos informação de pagamento em torno de mil reais mensais, cinco mil reais e culminando, inclusive, no absurdo que foi o patrocínio do churrasco para estes agentes públicos enquanto eles estavam custodiados em Curitiba”, disse Barreto.

De acordo com as investigações, o esquema acontecia em Ibiporã, Jataizinho, Londrina e Telêmaco Borba.

Provas colhidas durante operações em setembro, como mensagens trocadas entre os investigados, fundamentaram a denúncia.

Em fases anteriores, policiais militares e civis foram presos.

Em nota, a Polícia Civil informou que operações como esta fazem parte da postura institucional de zelar rigorosamente pela retidão da atuação de todos os servidores e que o órgão está realizando investigações administrativas disciplinares.

Investigados foram alvo de operação em setembro — Foto: Divulgação/MPPR

Fonte: G1