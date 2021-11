Acusado de matar morador de Mariluz e ferir seu irmão gêmeo é preso pela PCPR

A Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste elucidou os crimes de homicídio consumado e homicídio tentado que foram praticados no último sábado (27) no município de Mariluz. As vítimas são os gêmeos Rodrigo Ilário de Cristo (que está hospitalizado) e Ronaldo Ilário de Cristo (que faleceu na hora), ambos de 27 anos.

As investigações revelaram que o suspeito do crime, qualificado como J.C.M.B., se envolveu numa briga contra as vítimas, momento em que o autor efetuou disparos de arma de fogo contra os irmãos, causando a morte de um (Ronaldo) e lesão no outro (Rodrigo).

Após a Polícia Civil diligenciar acerca do fato, na manhã desta segunda feira (29), durante o interrogatório o autor confessou a prática do fato. As informações foram divulgadas pelo delegado Izaías Cordeiro de Lima.

Após diligências, mediante atuação rápida, a Polícia Civil representou pela expedição de mandado de prisão preventiva contra o acusado de ser autor do fato, o que foi acolhido pelo Poder Judiciário.

Na tarde desta segunda feira (29) os policiais cumpriram o mandado de prisão contra J.C.M.B. O autor encontra-se preso à disposição da justiça.

(Informações: 7ª Subdivisão da Polícia Civil e OBemdito)