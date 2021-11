Piloto de Cafelândia tem 95% do corpo queimado após queda de avião agrícola no MT

Celso Antônio Jasper iria fazer a primeira pulverização em uma área para o plantio de soja, quando aconteceu o acidente. O piloto de 29 anos teve 76% do corpo queimado após o avião agrícola que ele pilotava cair em uma fazenda em Paranatinga, a 411 km de Cuiabá, nesse domingo (28). Ele está internado no Hospital Municipal de Cuiabá.

Segundo informações o piloto seria morador de Cafelândia. A Polícia Militar havia informado, inicialmente, que o piloto teve 95% do corpo queimado. No entanto, nesta segunda-feira (25), a Secretaria de Saúde de Cuiabá corrigiu a informação e informou que as queimaduras atingiram 76% do corpo.

O local da queda é uma região de mata. Segundo as testemunhas, o piloto relatou pane no motor, conseguindo sair do avião após a queda. No entanto, com a colisão, a aeronave pegou fogo e Celso sofreu queimaduras pelo corpo. Ele foi socorrido pelo dono da fazenda e levado para um hospital da cidade. Por volta das 3h de segunda-feira (29), Celso foi transferido para o Centro Especializado de Tratamento de Queimados, no Hospital Municipal de Cuiabá, na capital, e passou por atendimento.

A Polícia Militar perguntou ao proprietário do avião sobre os documentos de permissão, mas foi informado que estariam no estado do Paraná.

Fonte – G1