Ubiratã Auto Peças: Vazamento do carro – Saiba identificar o problema conforme cor do fluido

Problemas mecânicos fazem parte da vida do proprietário de um veículo. Por mais cuidado e manutenção que faça, ninguém está livre de passar por questões rotineiras como o vazamento do carro, por exemplo. Dessa forma, confira quais são os possíveis problemas de acordo com a cor do fluido.

Cor do fluido pode ajudar a identificar o tipo de vazamento do carro

O vazamento do carro pode atingir a vida de qualquer bom proprietário de veículo. No entanto, normalmente acontece com aqueles que deixam a manutenção preventiva de lado, o que pode prejudicar alguns sistemas e causar problemas.

Dessa forma, a recomendação é sempre seguir o cronograma de visitas ao mecânico. Contudo, caso aconteça um vazamento inesperado, fique tranquilo, pois, é possível identificar o problema de acordo com a coloração do fluido.

Óleo marrom claro ou preto

Provavelmente esse seja o mais fácil de identificar. O fluido marrom ou preto é o líquido lubrificante que é utilizado dentro do motor. Nesse caso, é comum que haja algum vazamento. No entanto, o sinal de alerta deve acender caso a frequência e a quantidade do vazamento aumente. Nesse caso, será a hora de procurar um mecânico e entender o problema.

Avermelhado e fino ou grosso e marrom

Nesse caso, é possível confundir esse tipo de vazamento com o primeiro comentado. No entanto, com atenção, é possível identificar as diferenças. Ele é um pouco mais espesso e encontrado, geralmente, no centro do carro. Algumas transmissões mais atuais têm um líquido vermelho, mais fino que o óleo e mais simples de ser reconhecida. O vazamento pode ocorrer de um selo de transmissão falho ou junta.

Ele é comum em carros de transmissão automática ou que possuem eixo cardam. Além disso, caso perceba trancos, ou uma “patinação” na troca de marchas quando o veículo estiver em movimento, será mais um sinal desse tipo de vazamento.

Avermelhado ou castanho claro e fino

Novamente, a cor pode confundir, o que ajudará a identificar o problema é a localização do vazamento. Nesse caso, se estiver um pouco mais para frente, significa algum problema com a direção hidráulica.

Dessa forma, caso encontre um vazamento no carro de cor avermelhada ou castanha e que esteja localizado mais na parte frontal do veículo, o problema pode ser na direção hidráulica.

Nesse caso, o recomendado é procurar um mecânico o mais rápido possível, já que esse tipo de vazamento no carro pode prejudicar a direção, a deixando mais dura e consequentemente, causar acidentes.

Transparente até marrom e escorregadio

Esse tipo de vazamento no carro é um dos mais perigosos, já que está diretamente relacionado com o freio do veículo.

Importante destacar que, a coloração transparente pode mudar para o marrom e se assemelhar ao óleo do motor. Por isso, é importante verificar a viscosidade desse óleo, pois ele é mais escorregadio que o de motor.

Um simples exame pode ser feito com a ponta dos dedos no fluído que vazou no chão da garagem: quanto mais escorregadio nos dedos, maior a probabilidade de ser o óleo de freio.

Amarelo, verde ou rosa

Nesse caso, o vazamento do carro deve estar relacionado ao líquido de arrefecimento. Além disso, é um dos mais fáceis de identificar, se estiver colorido, é o líquido de arrefecimento.

