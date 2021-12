Homem é espancado por populares após agredir pais idosos e deficientes em Moreira Sales

Um homem foi espancado por populares no Distrito de Paraná do Oeste, município de Moreira Sales. A alegação é que ele teria agredido os pais idosos (a mãe com problemas mentais e o pai amputado).

Vizinhos do casal de idosos interviram e separaram a confusão. Todo sujo de areia e com a cabeça ensanguentada pelas pancadas, o homem foi detido pelo grupo até a chegada da Polícia Militar.

Os pais dele disseram aos policiais que as agressões do filho são constantes, o que foi confirmado por vizinhos. O agressor foi preso e encaminhado primeiro para o pronto atendimento médico e depois para a Polícia de Goioerê.

Fonte: Tribuna do Interior