Mãe de três filhos embriagada, é detida após empurrar e desacatar conselheiros tutelares em Nova Cantu

A Polícia Militar de Nova Cantu foi solicitada para verificar uma situação onde uma mulher estaria ingerindo bebida alcoólica acompanhada de três crianças.

No local, onde ocorria um show, os policiais encontraram a mulher totalmente embriagada com as três crianças, que estavam chorando e com fome. Uma equipe do Conselho Tutelar também foi acionada para acompanhar o caso.

Durante os procedimentos, a mulher não obedeceu as orientações e empurrou os conselheiros dizendo que não iria acompanhar ninguém. Diante dos fatos, a mulher foi contida e encaminhada para os devidos procedimentos.

As crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar.

11º BPM