Os celulares mais feios da história: Veja 12 modelos de visual polêmico

Os celulares passaram desde seu lançamento de aparelhos de simples comunicação para verdadeiros artigos de luxo. Isso é o que mostra o recém-inaugurado, e totalmente digital, Museu do Celular (Mobile Phone Museum, em inglês).

Com uma coleção de mais de 2.000 aparelhos, de 200 fabricantes, datados de 1984 aos dias de hoje, este acervo tecnológico ilustra que nem sempre o esperado sucesso é alcançado.

Pelo contrário, houve muitos fracassos: alguns celulares chamam atenção não por sua beleza, mas pela estranheza que geram.

Em seu lançamento, o Museu do Celular aproveitou para fazer uma curadoria dos “celulares mais feios”. Sabemos que a beleza está nos olhos de quem vê, por isso, veja os 12 modelos eleitos e tire suas próprias conclusões:

Nokia 7600

Nokia 7600 — Foto: Mobile Phone Museum

Lançamento: 25 de setembro de 2003

Peso: 123 gramas

Apelido: “manga”

Uma grande aposta da Nokia, o 7600 foi desenvolvido com um produto da moda. Seus criadores optaram por não colocar câmera frontal pois acreditavam que essa tendência não pegaria, o que se mostrou um grande engano.

Na época, o telefone foi considerado muito difícil de usar por causa de seu teclado diferentão.

Samsung P110V

Samsung P110V — Foto: Mobile Phone Museum

Lançamento: 12 de fevereiro de 2007

A Samsung achou que seria interessante subverter a ideia de um celular fixo na posição vertical. Por que não uma tela que se movimente e possa deitar?

Na época de lançamento, o P110V foi considerado um dos projetos industriais mais inovadores por conta de sua dobradiça multidirecional.

A ideia, no entanto, não se difundiu e muita gente achou o visual do celular um tanto polêmico.

NTT Personal Paldio 101Y

NTT Personal Paldio 101Y — Foto: Mobile Phone

Lançamento: 1º de julho de 1995

Peso: 198 gramas

i-Kids SF-001

i-Kids SF-001 — Foto: Mobile Phone Museum

Que tal um celular com orelhas? Essa foi a ideia do i-Kids SF-001, que deixou o aparelho parecendo um bichinho.

Lançamento: janeiro de 2006

Peso: 75 gramas

Motorola Personal Phone

Motorola Personal Phone — Foto: Mobile Phone Museum

Um aparelho que sem dúvida mudou muito sua época, quando os aparelhos móveis ainda eram raros. Tem gente que já o acha uma peça retrô, mas outros acham o formato “tijolão” nada atraente.

Havia a possibilidade de armazenar apenas 10 contatos e detalhe: não há tela, então a intensidade do sinal e a vida útil da bateria eram indicadas por uma série de bips sonoros.

Lançamento: 1992

Peso: 300 gramas

Samsung S5150 Diva

Samsung S5150 Diva — Foto: Mobile Phone Museum

Quando aberto, sua tela e teclado são para lá de convencionais, mas o que se destacou no S5150 é o seu exterior com um estilo cromado e texturizado.

Lançamento: dezembro de 2009

Peso: 83 gramas

Nokia 7700

Nokia 7700 — Foto: Mobile Phone Museum

Parece mais uma peça de um filme de ficção científica dos anos 90, mas esse é o Nokia 7700 que foi vendido nas lojas no início dos anos 2000. Um dos grandes avanços do aparelho foi a tela, que ajudava a navegar pela internet e visualizar os e-mails.

Com apenas 8 botões, era necessário o uso de uma caneta para ampliar a navegabilidade.

Lançamento: 28 de outubro de 2003

Peso: 183 gramas

LG Savage

LG Savage — Foto: Mobile Phone Museum

Lançamento: 8 de novembro de 2005

Ao contrário dos telefones no estilo “flip”, que se abriam, o Savaje era deslizante e se dividia em três partes: a tela e dois teclados. Mas o destaque estava em seu software, o SavaJe OS.

Este era um sistema operacional aberto para telefones celulares, baseado na tecnologia Java. A ideia era oferecer uma plataforma de fácil customização para as operados, mas foi abandonado apenas 1 anos após o lançamento.

Toshiba TS21I

Toshiba TS21I — Foto: Mobile Phone Museum

Lançado em 2002, o TS21I é um aparelho sem um grande atrativo visual. Botões em forma de gotas combinados com linhas nada chamativas, deixaram o modelo meio sem graça.

Lançamento: 2002

Nokia 3650

Nokia 3650 — Foto: Mobile Phone Museum

Um dos modelos mais famosos da Nokia, o 3650 mostra um teclado circular inspirado nos antigos aparelhos de discagem. O resultado foi algo pouco prático para uso no dia-dia.

Além de poder tirar fotos, também era possível capturar vídeos até 15 segundos, mas que não tinham áudio.

Lançamento: 6 de setembro de 2002

Peso: 130 gramas

Sierra Wireless VOQ

Sierra Wirelles VOQ — Foto: Mobile Phone Museum

Esse foi o primeiro e único celular da Sierra Wirelless. Chamado de VOQ, custava US $ 400 quando foi lançado e ganhou o prêmio de “Excelência em Inovação de Produto” da British Columbia Technology Industries Association.

O sucesso de vendas, no entanto, não veio. A ideia era fazer um teclado para brigar com os modelos da BlackBerry, mas os usuários sentiam desconforto ao abrir o teclado e começar a digitar. Há relatos que ela começava a cair da mão, um erro de ergonomia crasso.

Lançamento: 8 de outubro de 2003

Peso: 145 gramas

Nokia 3300a

Nokia 3300a — Foto: Mobile Phone Museum

Mais um aparelho da Nokia a chamar atenção pelo seu desenho. O 3300a lembrava até um vídeo-game portátil, mas seu uso como celular acabou não se mostrando tão fácil como o esperado.

Lançamento: junho de 2003

Peso: 125 gramas

Apelido: hitchiker (carona)

Como visitar o Museu do Celular

Para acessar o acervo do museu bastar ir no endereço on-line. Por enquanto, os visitantes podem ver apenas desta forma, mas os organizadores não descartam um espaço físico para expor os aparelhos no futuro.

Ben Wood é um colecionador e o idealizador da mostra, ele começou o projeto em 2004.

Ben Wood, um dos criadores do Museu do Celular — Foto: Mobile Phone Museum

Em 2019 ele juntou forças com seu colega colecionador de telefones celulares, Matt Chatterley e um ano depois criaram uma entidade sem fins lucrativos no País de Gales.