Motorista perde o controle do veículo e derruba poste na PR 573

O condutor de um veículo Vectra que seguia pela PR573 próximo à cidade de Corbélia perdeu o controle do veículo atingindo um poste de energia às margens da pista.

Com a força da colisão o poste caiu em uma área de plantação causando incêndio na vegetação do local. Uma equipe da Defesa Civil esteve no local prestando atendimento e controlando o incêndio sem que maiores danos fossem causados.

O homem morador da cidade de Iguatu, que estava no veículo afirma que o condutor era outra pessoa que teria se evadido do local. Uma equipe da Copel foi acionada no local para a manutenção da rede elétrica.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e fez o registro da ocorrência. Ninguém precisou de atendimento médico.

Fonte: Portal Corbélia