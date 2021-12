Colisão entre dois veículos é registrado na BR 369

Uma colisão envolvendo um veículo Voyage e um Honda Civic foi registrada no início da madrugada deste sábado (04), por volta de 00h10 no KM492 da BR369 nas proximidades do Distrito de Nossa Senhora da Penha em Corbélia.

Segundo informações, os dois veículos seguiam no sentido contrário quando houve o acidente.

Uma equipe da Defesa Civil de Corbélia foi acionada para prestar atendimento e sinalização no local. Equipes da Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local prestando atendimento e registrando a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

Fonte e fotos: Portal Corbélia