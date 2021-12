Mulheres brigam e uma delas leva pedrada na cabeça em CM

Duas mulheres de 32 e 38 anos se feriram mutuamente durante uma briga no jardim Modelo, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada por volta das 14h deste domingo, na rua Gilberto Gonçalves Açafrão.

Segundo as informações, as duas começaram a discutir por causa de um desacordo na negociação de uma casa. As duas partiram para as vias de fato, quando a mulher de 32 anos acertou uma pedrada na cabeça da vítima.

Ferida, a mulher de 38 anos correu até a rua José Roberto Rodrigues, no mesmo bairro, onde aguardou o atendimento do Samu. A agressora também sofreu algumas lesões e aguardou o atendimento no local, porém não quis ser encaminhada ao hospital.

A vítima de 38 anos foi encaminhada para a UPA por conta do ferimento na cabeça. A Polícia Militar esteve o local e encaminhou a mulher de 32 anos para a delegacia. A outra também deverá prestar esclarecimentos na Polícia Civil após ser liberada da UPA.

Fonte: Tá Sabendo