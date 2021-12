Homem de 33 anos é encontrado morto em quarto de motel em Sarandi

Um homem de 33 anos foi encontrado morto em um quarto de motel na cidade de Sarandi, na manhã desta terça-feira (7). A vítima estava caída próximo a cama quando foi encontrada.

De acordo com informações dos funcionários do local, o homem teria dado entrada no estabelecimento na noite de segunda-feira (6), com uma motocicleta e sozinho. Ele pernoitou no local e quando foi na manhã desta terça-feira, o tempo combinado teria se encerrado e a vítima não teria saído. Quando a equipe do motel foi checar a situação encontrou o homem sem vida.

O corpo do homem foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) para apurar a causa morte.

( Maringá na Hora)