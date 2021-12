Vídeo de inauguração: Boniatti Atacadista atendendo Ubiratã e toda região

Desde o dia 17 de novembro, consumidores de toda a região estão desfrutando de um novo conceito no ramo de Varejo Alimentício, assim, apresentado como maior ATACAREJO da região, o Boniatti Atacadista é um empreendimento diferenciado com atendimento personalizado para simples consumidores como também para empresários de múltiplos ramos de atividade.

Dentre seus destaques estão o espaço amplo, a comodidade e variedade de produtos. Seu principal diferencial é o preço, algo já comprovado por donas de casa, lojistas e comerciantes do ramo alimentício dentre outros.

A família Boniatti afirma com toda a certeza que agora, comprar com qualidade e preço baixo não é mais uma particularidade dos grandes centros, pois Ubiratã conta com maior ATACAREJO de toda região e no Boniatti Atacadista a economia é garantida.

VEJA O VÍDEO DE INAUGURAÇÂO: