Homem invade residência e fere morador com 4 facadas em Campo Mourão

Um homem armado com uma faca invadiu uma residência na rua Pavão, no conjunto Milton Luiz Pereira, em Campo Mourão e feriu o morador com quatro golpes.

A Polícia Militar foi comunicada da tentativa de homicídio pelo genro da vítima que mora na casa da frente, no mesmo quintal. Segundo ele, o autor do crime teria arrombado a porta, ido até o quarto onde a vítima dormia e desferido quatro golpes que o atingiram a mão esquerda, tórax e abdômen.

O Samu foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital. A testemunha disse desconhecer a motivação do crime. A faca foi abandonada no local e apreendida pela PM.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online