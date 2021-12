PR tem recorde no abate de suínos e mantém liderança na produção de carne de frango

O Paraná bateu o recorde na produção de carne de porco no terceiro trimestre de 2021, com o maior número de animais abatidos desde 1997, início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo maior produtor nacional, abateu 2,8 milhões de suínos entre julho e setembro, com a produção de 269,5 mil toneladas de carne.

Segundo a Pesquisa Trimestral de Abate de Animais, divulgada nesta quarta-feira (8) pelo IBGE, o Estado também mantém a liderança no abate de frango, sendo responsável por um terço da produção avícola do País. No terceiro trimestre, foram abatidas 518,3 milhões de aves e produzidas 1,2 milhão de toneladas de carne.

Apesar da redução com relação ao trimestre anterior, o abate de gado de corte no terceiro trimestre ainda foi maior que nos primeiros três meses do ano. Foram abatidas, entre junho e setembro, 299.848 cabeças. A produção estadual de carne bovina no período foi de 77,2 mil toneladas.

Além de dominar a produção avícola, o Paraná fica atrás apenas de Santa Catarina na suinocultura e está entre dez maiores produtores de carne bovina do País. “Graças ao trabalho intenso dos nossos produtores e uma cadeia sanitária de qualidade, o Paraná se consolida como o maior produtor de proteína animal do Brasil. E a tendência é avançar ainda mais, com a possibilidade de liderarmos também a produção suína nos próximos anos”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“Conquistamos, em 2021, o reconhecimento de área livre de febre aftosa sem vacinação, o que garante o acesso a mercados mais exigentes e que pagam melhor pelo produto. Além disso, a Frimesa está construindo no Paraná o maior frigorífico de suínos da América Latina, além de outros empreendimentos no Estado que ampliam nossa participação no setor”, destaca o governador.

Para o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, a expansão é fruto de uma presença maior dos produtos paranaenses no mercado internacional. “Além da demanda externa, os frigoríficos paranaenses estão fincando bandeira no mercado internacional para a venda principalmente de carne de porco e de frango. Com isso, nossa produção, especialmente a voltada para a exportação, cresce a cada ano”, salienta.

NO ANO – No acumulado do ano, o Paraná somou mais de 8 milhões de porcos abatidos e 767,2 mil toneladas de carne produzidas, 21% da produção nacional, que chegou a 3,7 milhões de toneladas em 2021. Julho foi o melhor mês do ano na suinocultura paranaense, com o abate de 698,4 mil suínos e a produção de 91,8 mil toneladas de carne.

Na produção avícola, 1,55 bilhão de frangos foram abatidos no Estado entre janeiro e setembro. Foram 524,4 milhões de cabeças no primeiro trimestre, 514,1 milhões no segundo e 518,3 milhões no terceiro. Com isso, o Estado somou 3,6 milhões de toneladas de carne de frango no período. No País, foram abatidas, no ano, 4,6 bilhões de aves e produzidas 10,9 milhões de toneladas de carne.

No acumulado do ano, a produção atingiu 229,4 mil toneladas de carne de boi no Estado, com o abate de 899,5 mil cabeças no período. Foram 74,6 mil toneladas no primeiro trimestre, 77,5 mil toneladas no segundo e 77,2 mil toneladas no terceiro. No Brasil, a produção bovina no ano somou 5,5 milhões de toneladas, com o abate de 20,6 milhões de cabeças de gado.

AEN-PR