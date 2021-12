Indústria paranaense cresceu 11,2% entre janeiro e outubro de 2021, segundo IBGE

A indústria paranaense é a terceira que mais cresceu no Brasil de janeiro a outubro de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. Com 11,2% de aumento na produção industrial, o Estado fica apenas atrás de Santa Catarina (13,8%) e Minas Gerais (12%), e 4,5 pontos percentuais acima da média nacional. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE.

“O Paraná vem batendo recordes na geração de empregos: foram 176 mil só neste ano. O crescimento da produção industrial do Estado na recuperação econômica pós-pandemia está no mesmo caminho, mostrando a força que temos para nos desenvolver e gerar renda. Crescemos em 2021 e vamos entrar em 2022 com uma boa perspectiva”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O aumento no acumulado é liderado pelo setor de fabricação de máquinas e equipamentos, que cresceu 63,6% com relação ao mesmo período do ano anterior. Em segundo lugar está a indústria de fabricação de veículos automotores, com crescimento de 36,3%.

Outros destaques são a fabricação de produtos de madeira (29,2%), produtos de metal (24,3%), produtos de minerais não metálicos (15,7%), indústrias de transformação (11,2%), fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (8,7%), produtos químicos (7,7%), bebidas (6,8%), produtos de borracha e material plástico (4,8%), e fabricação de móveis (4,5%).

Apresentaram queda apenas os setores de produtos alimentícios (-6,5%) e produtos de celulose, papel e produtos de papel (-1%). Já o setor de fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis não apresentou variação.

OUTUBRO – A pesquisa também mostra que o Paraná foi um dos nove dos 15 locais pesquisados a apresentar crescimento no mês de outubro, com uma evolução de 0,6% em relação a setembro. Neste quesito, a média brasileira foi de -0,6%, com cinco regiões apresentando decréscimo e sem apresentar variação. As expansões mais elevadas foram identificadas no Nordeste (5,1%), Mato Grosso (4,8%) e Ceará (4,1%).

12 MESES – No comparativo dos últimos 12 meses, o Paraná apresenta o segundo melhor resultado nacional. Com crescimento de 12%, o Estado fica apenas atrás de Santa Catarina, que avançou 13,9%. Com relação à média nacional, o resultado fica 6,3 pontos percentuais acima da média do País.

Entre novembro de 2020 e outubro de 2021, o setor que puxou o crescimento foi a fabricação de máquinas e equipamentos, com 61,4% de evolução. Na sequência, a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias apresentou 29,9% de crescimento.

Os demais setores que avançaram nos últimos 12 meses foram fabricação de produtos de madeira (29%), fabricação de produtos de metal (28,4%), produtos de minerais não-metálicos (18,2%), indústrias de transformação (12%), fabricação de máquinas e materiais elétricos (11,6%), fabricação de bebidas (7,7%), fabricação de móveis (6,5%), fabricação de produtos de borracha e de material plástico (5,7%), outros produtos químicos (5,6%) e fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (2,5%).

Os únicos recuos foram fabricação de celulose, papel e produtos de papel (-0,9%) e fabricação de produtos alimentícios (-4,5%).

AEN