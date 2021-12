Polícia recupera caminhão roubado e prende homem com armas em Altamira do Paraná

A Policia Militar de Altamira do Paraná, tomou conhecimento através do Copom de Ubiratã, que denúncias apontavam um Caminhão VW de cor Branca, com placas adulteradas, que supostamente seria produto de roubo em um sítio em Altamira do Paraná, a equipe também foi informada que o suposto receptor estaria armado. Equipes de Campina da Lagoa e Nova Cantu se deslocaram para prestar apoio à ocorrência.

No local das denúncias, o proprietário do sítio onde estava o veículo, informou que no dia de 06 de dezembro ao chegar em seu sítio se deparou com o veículo estacionado, porém achou que seria de algum pescador, e por isso não informou as autoridades policiais sobre o veículo, ao ser questionado se teria alguma arma de fogo em sua residência o mesmo informou que sim e autorizou a equipe a verificar, até mesmo mostrando onde as armas estavam, bem como as munições, informando também as autoridades policiais não possuir quaisquer documentação pertinente.

Foram apreendidas uma espingarda de pressão alterada para calibre.22, uma espingarda calibre 36, e uma espingarda tipo puxa-fieira, além de 5 munições calibre 36 e 15 munições calibre .22. Diante da situação foi dado voz de prisão ao proprietário, que foi encaminhado ao destacamento da Polícia Militar de Altamira do Paraná e posteriormente foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para as devidas providências.