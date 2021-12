Colisão entra ônibus e caminhão é registrado entre Roncador e Nova Cantu

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão foi registrado na tarde desta segunda-feira (13), na Rodovia Vassílio Boiko, no KM 10, sentido de Roncador à Nova Cantu, próximo da entrada da localidade do Rio Azul, ainda no município de Roncador.

O ônibus fazia o transporte de aproximadamente 20 passageiros e o caminhão o transporte de ração. Após a colisão ambos tombaram, o caminhão ficou sobre a pista e o ônibus tombou na lateral da pista, os veículos seguiam em sentidos contrários quando houve um choque.

Felizmente, não houve feridos com gravidade, apenas algumas pessoas com escoriações leves, apesar do grande susto, todos tiveram muita sorte, visto que há uma ribanceira de aproximadamente 20 metros de altura no local.

Informações: Novo Cantu