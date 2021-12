Policia Civil prende dois indivíduos envolvidos em crime encomendado em Campina da Lagoa

Entenda o caso

No dia 24/11/2021, um morador de Campina da lagoa, conhecido como Wandinho do ferro velho, foi alvo de um crime encomendado, que tinha por objetivo matá-lo.

Na ocasião, a vítima estava trabalhando em seu estabelecimento, quando foi surpreendido por um homem que adentrou no local sem se Identificar e, depois de indagar o nome de Wandinho, sacou um pistola e tentou efetuar disparos contra a cabeça da vítima, mas a arma apresentou falha nos mecanismos de acionamento, frustrando a ação criminosa.

Com isso, os envolvidos entraram em vias de fato e a vítima acabou sendo atingida na cabeça com o cabo da arma, quando o executor então se evadiu do local.

A partir dos elementos angariados no curso da investigação, verificou-se que a morte de Wandinho foi encomendada por um suposto desafeto, que contratou uma pessoa para fazer o serviço. O motivo do crime estaria ligado à dívida de negócios realizados entre vítima e mandante.

O plano acabou não dando certo e a polícia civil, diante da gravidade do caso, representou ao poder judiciário pela prisão preventiva do mandante e do executor da ação.

Os dois elementos foram presos e deverão responder pela tentativa de homicídio duplamente qualificado.

Fonte: Delegado Ivo Vourvupulos Viana