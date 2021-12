Faturamento do Natal deverá ser de R$ 3,4 bilhões no Paraná

Estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que o varejo brasileiro deverá movimentar, neste Natal, R$ 57,48 bilhões em vendas, com alta do faturamento de 9,8% em relação a igual período do ano passado. No Paraná as vendas devem atingir R$ 3,4 bilhões.

O economista sênior da CNC, Fabio Bentes, advertiu, entretanto, que uma vez descontada a inflação, o volume de vendas sofrerá retração pelo segundo ano consecutivo, da ordem de 2,6% em 2021, comparativamente ao volume de vendas natalinas em 2020. O economista da CNC lembrou que no Natal do ano passado, a inflação estava na casa dos 5% a 6%.

Em 2019, as vendas do Natal tiveram expansão de 4,8%. O Natal é a principal data comemorativa do varejo brasileiro, tendo respondido por 22% do total das vendas de dezembro nos últimos dez anos.

O ramo de supermercados deverá ser o destaque no Natal deste ano, respondendo por 38,5% (R$ 22,11 bilhões) do volume total, seguido pelos estabelecimentos de vestuário, calçados e acessórios (35,3% do total ou R$ 20,28 bilhões) e pelas lojas de artigos de usos pessoal e doméstico (13,2% ou R$ 7,60 bilhões).

Fonte: Bem Paraná