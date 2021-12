Homem é baleado por suposto interessado na compra de seu carro na região

Um homem foi ferido por disparo de arma de fogo na cidade de Araruna, por volta das 21h30 dessa quarta-feira. Ele mesmo procurou o Destacamento da Polícia Militar para pedir ajuda.

A equipe policial solicitou o comparecimento da ambulância para que a vítima recebesse atendimento. O homem informou que seguia até a ponte do Rio Claro (entre Araruna e Peabiru) para mostrar o seu veículo a um possível comprador.

No local combinado ele teria sido abordado por dois homens que estavam num GM/Vectra de cor prata e baleado. O disparo atingiu um dos braços, porém ele não conseguiu dar muitas informações sobre os fatos.

Mesmo ferido, seguiu com o veículo para procurar ajuda. Após ser atendido no hospital ele foi informado que o projétil estaria alojado no tórax, sendo necessário a transferência para o hospital em Campo Mourão. O carro da vítima apresentava uma marca de tiro no vidro do lado do motorista.

11º BPM