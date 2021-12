Homem é preso por agredir a esposa em Ubiratã

Por volta das 23h30 desta quarta-feira (15), a Polícia Militar foi acionada para comparecer na rua Goiás, no Jardim São Paulo, onde segundo ligações de vizinhos, um homem estaria extremamente transtornado e uma mulher pedia socorro.

No local, a equipe fez contato com o suspeito, o qual estava bastante agitado e apresentava estar embriagado. O homem afirmou que teve um desentendimento com a esposa e ela estaria caída no quintal.

Aos policiais, a mulher disse que foi agredida pelo marido com diversos golpes contra a sua cabeça e não conseguia se levantar. O homem foi preso no local.

O Samu foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Ubiratã. A situação dela era

bastante preocupante, conforme os relatos aos policiais.

Fonte: 11º BPM