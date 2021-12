Operação Bergón contra crimes de ódio pela internet faz prisão em Campina da Lagoa

Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (16) em vários Estados do Brasil a Operação Bergón, com o objetivo de combater crimes de ódio pela internet. As investigações foram conduzidas pela DCAV da capital do Rio de Janeiro, em conjunto com o Ministério Público e Polícia dos EUA.

No curso da investigação, foi detectado o envolvimento de um homem residente em Campina da Lagoa. Assim, no início desta manhã, uma equipe da Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de busca na casa do suspeito.

No local, foram localizados símbolos e bandeiras fazendo alusão ao nazismo, além de simulacros de armas de fogo. Também foram aprendidos alguns equipamentos eletrônicos que estavam na posse dele.

O material será minuciosamente analisado com o objetivo de instruir a investigação que está em curso. O homem será ouvido sobre os fatos na delegacia de policia.