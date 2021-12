Paraná registra um novo caso de câncer a cada quinze minutos

A cada quinze minutos, um novo diagnóstico de câncer é registrado no Paraná. A estimativa para 2021, feita pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), órgão auxiliar do Ministério da Saúde, é que ao longo deste ano 35.060 paranaenses serão diagnosticados com algum tipo de tumor, o que dá, ainda, a média de 96 casos novos de neoplasias por dia.

O número serve de alerta. Desde 1998 o Brasil celebra em 27 de novembro o Dia Nacional de Combate ao Câncer, que tem como objetivo ampliar o conhecimento da população brasileira sobre as neoplasias, principalmente sobre a sua prevenção.

Entre os diversos tipos de neoplasias existentes, os mais comuns no estado (considerando-se a localização primária da neoplasia maligna) são os casos de câncer de pele (não melanoma), com 8.390 casos estimados para este ano, seguido ainda pelo câncer de próstata (3.560 diagnósticos), pelo câncer de mama feminina (3.470) e pelo câncer de cólon e reto (2.480).

Para se prevenir do problema, o INCA preparou algumas dicas de saúde. Uma delas, considerada a mais importante, é não fumar, o que previne, principalmente, os cânceres de pulmão, cavidade oral, laringe, faringe e esôfago. Além disso, também é importante manter o peso corporal adequado e uma alimentação saudável, com ingestão rica em alimentos de origem vegetal (como frutas, legumes, verduras e cereais) e se evitando alimentos ultraprocessados (como aqueles prontos para consumos ou prontos para aquecer, bebidas adoçadas, etc).