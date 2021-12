Policia prende homem e recupera dois veículos em Nova Cantu

A Polícia Militar de Nova Cantu realizava patrulhamento na saída para Roncador, na noite desta quarta-feira (15), quando se deparou com um Jeep Compass em atitude suspeita no pátio de um posto. O condutor estava fora do carro abastecendo algumas embalagens com combustível.

O homem havia pedido para que outra pessoa o levasse até outro carro que estava na rodovia

sem combustível. Neste momento a equipe realizou abordagem ao passageiro do Jeep. O homem estava bastante nervoso e disse que não tinha nada a ver com a situação, e que apenas tinha pegado carona pois o seu carro havia ficado sem gasolina.

Ao realizar a checagem na numeração do chassi os policiais verificaram que não conferia com a placa e que o carro era roubado. O veículo estava com a interna toda depenada e equipado com um rádio transmissor.

Diante dos fatos, o homem foi preso pela PM. Equipes de Roncador e Campina da Lagoa deram apoio para tentar localizar o outro carro. Logo depois os policiais conseguiram localizar o segundo carro, um GM Celta, abandonado em uma estrada rural a cerca de 8 km da cidade.

Os dois veículos e o suspeito foram encaminhados para os devidos procedimentos.

Fonte: 11º BPM