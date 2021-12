Cascavel: Após duas horas e meia, bombeiros resgatam homem pendurado em viaduto

Após quase duas horas e meia de negociação, equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram resgatar um homem que ameaçava se jogar do viaduto da Avenida Carlos Gomes, região do Bairro Universitário, em Cascavel, na madrugada de sexta-feira (17). Equipes do Samu, da Polícia Militar e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) também auxiliaram no resgate.

A situação teve início por volta das 3h30 e se estendeu até o início da manhã. Após passar pela grade de proteção, o homem se pendurou em uma armação metálica na parte de baixo do viaduto. Populares que passavam pelo local chamaram a Polícia Militar, que, por sua vez, fez o acionamento do Corpo de Bombeiros.

A partir daí iniciou-se uma longa negociação para que a vítima permitisse o resgate com segurança. Durante o resgate, a BR 277 foi interditada e o fluxo de veículos precisou ser desviado pelas vias marginais. Mesmo assim, uma grande fila se formou no sentido Foz do Iguaçu/Curitiba.

Quando o dia já estava claro, os bombeiros conseguiram persuadir o homem a desistir de se jogar e iniciaram o procedimento de resgate. Dois militares desceram até onde a vítima estava e a conduziram com segurança até o chão. O homem não tinha ferimentos e foi encaminhado por uma equipe do Samu para atendimento médico.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

O CVV (Centro de Valorização da Vida) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Disque 188.

Fonte: Catve