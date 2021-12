Presos fazem ‘lives’ de dentro da cadeia e pedem melhores condições em Sarandi

Presos da Cadeia Pública de Sarandi, no noroeste do Paraná, fizeram duas transmissões ao vivo de dentro de uma das celas nesta quinta-feira (16). Eles pedem melhores condições no local e o fim de práticas consideradas ‘abusivas’ por eles.

Nos vídeos, publicados na conta de Facebook de um dos detentos, alguns dos presos se revezam para falar para a câmera. Eles afirmam que a cadeia está superlotada, que a comida servida é de má qualidade e que alguns presos já foram condenados e, portanto, deveriam ser transferidos para unidades penitenciárias.

Alguns presos também reclamam do tratamento prestado pelos agentes penitenciários aos próprios presos e a seus familiares em dias de visita, além da falta do acesso a médicos na unidade. As ‘lives’ foram realizadas através de celulares, que são proibidos dentro da unidade carcerária.

Fonte: Ric Mais