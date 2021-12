PRF lança no Paraná o Programa Rodovida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lança nesta sexta-feira (17), no Paraná, o Programa Rodovida. O evento acontece às 9h30, em frente à sede da superintendência, localizada na BR-476 (Linha Verde), Bairro Prado Velho, em Curitiba, e conta com a participação de diversos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Será realizado um comando educativo com abordagens aos motoristas e distribuição de materiais orientativos sobre o trânsito, entre eles o folder da campanha “Sofri um Acidente, e Agora?’‘.

Criada como “Operação Rodovida” pela PRF em 2011, a ação agora se tornou programa de governo, o que possibilitará a coleta de mais dados produzidos pelos órgãos estaduais e municipais, integrantes do SNT. A finalidade é aperfeiçoar o diagnóstico de acidentalidade a fim de implementar ações que reduzam a violência no trânsito.

O programa intensifica a política de integração para ampliar os efeitos preventivos desenvolvidos pela PRF. As ações entre os órgãos envolvidos terão foco na redução da violência nesta época do ano, com aumento do fluxo de veículos e de passageiros, em função das férias escolares e das festividades alusivas ao Natal, ao Réveillon e ao Carnaval.

Fonte: Assessoria de Comunicação/PRF