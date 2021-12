Homem é esfaqueado ao parar para ajudar motorista na BR 369

Um homem foi esfaqueado na noite deste domingo (19), na BR 369.

De acordo com a esposa da vítima, eles seguiam de Corbélia para Cascavel quando avistaram um carro com problemas no acostamento, após pararem para ajudar, uma confusão se formou. O grupo teria se incomodado após o motorista pedir para que eles saíssem do meio da rodovia.

Na sequência uma das pessoas que estavam no local, atingiu a vítima com golpes de faca.

O homem foi levado até o posto da PRF de Cascavel onde recebeu ajuda e foi encaminhado para atendimento hospitalar.

Equipes da Polícia Rodoviária fazem buscas para localizar envolvidos.

Fonte: Catve