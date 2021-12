Polícia Militar apreende caminhão com cigarros do Paraguai em Goioerê

A equipe da Polícia Militar de Goioerê, durante patrulhamento, no domingo, 19, por volta das 14h00min, visualizou um caminhão Mercedes de cor azul parado próximo ao Parque de Exposição em Goioerê, com o capô aberto. Ao se aproximar do veículo, o condutor se evadiu do local, empreendendo fuga a pé por um pasto e adentrou em uma mata.

A equipe efetuou diligências na tentativa de localizar o mesmo, mas não obteve êxito. Ao realizar buscas no caminhão a equipe constatou que estava carregado com cigarros oriundos do Paraguai. No caminhão que continha o número aproximado de 350 caixas de cigarro, foi encaminhado para a Sede da 2ª Cia da Polícia Militar e posteriormente será entregue ao órgão competente.

Fonte: Tribuna da Região