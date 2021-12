Um ladrão morre afogado e outros dois são presos após veículo cair em açude durante fuga no Paraná

Um homem morreu afogado e outros dois foram presos após o carro em que eles estavam cair em um açude durante tentativa de fuga da polícia, na noite de sábado (18) em Santa Lúcia, no oeste do Paraná.

De acordo com Polícia Militar (PM), o trio era suspeito de ter arrombado um supermercado e uma loja de eletrônicos da cidade.

A perseguição começou após algumas pessoas informarem características do veículo usado pelos suspeitos. Uma viatura do município vizinho, Capitão Leônidas Marques, também na região oeste do Paraná, foi acionada para auxiliar na ocorrência.

Ainda na rodovia, de acordo com a polícia, os policiais avistaram um veículo suspeito e iniciaram uma perseguição. O carro em fuga seguiu para uma estrada rural e, depois de alguns quilômetros, acabou caindo em um açude de uma propriedade.

Dois homens, de 28 e 33 anos, conseguiram sair do veículo e foram presos em flagrante. O terceiro, de 29 anos, acabou morrendo afogado dentro do carro.

A polícia acredita que televisores e outros produtos furtados que estavam no banco de trás do veículo dificultaram a saída do homem do carro.

